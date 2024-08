Polizei Hamburg

POL-HH: 240801-1 - Vorläufige Festnahme nach versuchter sexueller Nötigung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.07.2024, 23:00 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Tiergartenstraße

Am Mittwochabend soll ein 36-Jähriger versucht haben, eine Frau auf sexuelle Weise zu nötigen. Der Mann wurde kurz darauf vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt für Sexualdelikte (LKA 42) führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen begegnete die Frau gestern Abend einem ihr unbekannten Mann in einem Café an der Tiergartenstraße im Bereich der Sanitäranlagen, als dieser ihr mitteilte, dass die Anlagen geschlossen seien. Kurz darauf traf die 36-Jährige in der angrenzenden Parkanlage erneut auf den Mann, der unvermittelt auf sie zukam, sich entblößte und sie bedrängte. Aufgrund erheblicher Gegenwehr der Frau ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung Messeplatz/Karolinenstraße.

Umgehend alarmierte Polizeikräfte trafen im Rahmen der Fahndung auf einen 36-jährigen Türken und nahmen ihn vorläufig fest. Weitere Ermittlungen ergaben im Folgenden den Verdacht, dass sich der Mann widerrechtlich in Deutschland aufhält.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst (LKA 26) dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell