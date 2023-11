POL-PDTR: Zerstochene Reifen in der Ortslage Osburg:

Klüsserath (ots) - Am 11.11.2023 wurden durch Mitarbeiter der Betreiberfirma Schäden an der Umzäunung des Solarparks 2 in Klüsserath festgestellt. Unbekannte Täter trennten Teilstücke der äußeren Umzäunung des Solarpark auf. Aus bisher ungeklärten Gründen gelangten die Täter nicht auf das Gelände. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

mehr