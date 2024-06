Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechtas vom 01/06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, OT Langförden - Diebstahl von Altmetall

Am Samstag, den 01.06.2024, gegen 17:25 Uhr, wurden durch einen aufmerksamen Zeugen zwei Personen auf dem Gelände der Wertstoffsammelstelle Langförden beobachtet, welche augenscheinlich die Altmetallcontainer durchsuchten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten die Täter in ein angrenzendes Waldstück. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Südländisches Erscheinungsbild - Ein Täter hatte unten dunkle und oben blonde Haare (vermutlich gefärbt) - Ein Täter mit roter Basecap und dunklem langen Bart Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 zu melden.

Vechta, OT Langförden- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 01.06.2024, zwischen 13:00 Uhr und 14:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Erdbeerweg in Vechta und beschädigte dabei den am Fahrbahnrand, Höhe Hausnummer 23, abgestellten Transporter. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell