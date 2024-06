Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus dem Bereich Cloppenbrug

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 01.Juni 2024, gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 23-jähriger Molberger in Cappeln den Kösters Weg mit seinem PKW befahren hat, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine weitere 47-jährige Zeugin aus Molbergen behauptete vor Ort gegenüber den Polizeibeamten, dass nicht der 23-Jährige, sondern dass sie den PKW geführt hat. Auf Grund der Alkoholisierung und der Zeugenaussage der Melderin, wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 23-Jährigen angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen der Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 02. Juni 2024, um 03:38 Uhr befuhr ein 20-jähriger Löninger mit seinem PKW in Löningen die Angelbecker Straße, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der 43-jährige Halter des PKW, der ebenfalls aus Löningen stammt, ließ diese Fahrt zu. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt im Verkehr Am Sonntag, 04. Juni 2024, um 04:10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Cappelner den Industriezubringer in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. Juni 2024, in der Zeit von 12:25 Uhr bis 13:15 Uhr rangierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz in Emstek in der Straße Am Markt und touchierte dabei den ordnungsgemäß abgestellten PKW eines 55-jährigen Emstekers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. Juni 2024, in der Zeit von 18:05 Uhr bis 19:00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Garrel in der Petersfelder Straße den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 30-jährigen Garrelerin und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell