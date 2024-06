Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 01.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Elektronikgeschäft Am Freitag, den 31.05.2024, um 15:03 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter aus einem Elektronikgeschäft in der Oyther Straße zwei Mobiltelefone und flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441 9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 31.05.2024; 23:35 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW BMW die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er stark alkoholisiert und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt. Bei einer Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann alkoholisiert war und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Goldenstedter werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell