Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Dieseldiebstahl und Flucht vor der Polizei: Strafe folgt auf dem Fuß

Kehl (ots)

Kehl - Dieseldiebstahl und Flucht vor der Polizei: Strafe folgt auf dem Fuß

Über Notruf wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag über einen Einbruch an einer Gaspipeline-Baustelle in Zierolshofen informiert. Drei Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin beschleunigt in Richtung der Tatörtlichkeit. Kurz vor dem Ortseingang Zierolshofen fielen den Beamten ein Audi und ein BMW mit französischen Kennzeichen auf, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Linx fuhren. Die Streifenwägen wendeten und forderten im Anschluss die Fahrer der beiden Fahrzeuge mit Blaulicht, Sirenen und dem Signal "Stopp Polizei" auf, ihre Autos anzuhalten. Der Fahrer des Audi beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und wollte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle entziehen. Zwischen Memprechtshofen und Scherzheim gelang es den eingesetzten Beamten den Audi zu stoppen und den 26-jährigen Fahrer und seinen ebenfalls 26-jährigen Beifahrer vorläufig festzunehmen. Im Fahrzeug wurden acht mit Diesel gefüllte 25-Liter-Kanister und ein Schlauch aufgefunden. Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Diesel an der Baustelle in Zierolshofen aus dortigen Baustellenfahrzeugen entwendet wurde. Die beiden Männer wurden im Anschluss zum Polizeirevier nach Kehl verbracht.

Da die Sach- und Beweislage eindeutig erscheint, beide Tatverdächtige kosovarische und serbische Staatsangehörige sind und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg ein sogenanntes "beschleunigtes Verfahren" beantragt. Die Hauptverhandlung beim Amtsgericht Offenburg gegen beide Tatverdächtige fand am Freitagnachmittag statt. Die beiden Männer wurden wegen des Diebstahls jeweils zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt. Dem Fahrer des Audi wurde zudem die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell