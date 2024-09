Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20:30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in eine Wohnung in der Murgtalstraße. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlte der Unbekannte Zimmer im ersten Obergeschoss und entwendete Bargeld und Schmuck. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0725 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/ph

