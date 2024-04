LPI-NDH: Einbruch in Gemeindehaus

Heldrungen (ots) - Auf mehr als 40 Säcke Putzmörtel hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Heldrungen abgesehen. Zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, entwendeten Unbekannte die Säcke von einer Baustelle in der Langen Straße. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. Aktenzeichen: 0095911 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

