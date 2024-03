Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240314.2 Elskop: Nun stehen die Kinder wieder im Dunkeln

Elskop (ots)

Von dem Wartehäuschen an einer Bushaltestelle in Elskop hat ein Unbekannter in dieser Woche eine Beleuchtungsanlage gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Januar 2024 erhielt ein Bushaltehäuschen in der Dorfstraße eine solarbetriebe Beleuchtungsanlage, damit die wartenden Schulkinder am Morgen nicht im Dunkeln stehen müssen. Ein dreister Dieb hat nun in der Zeit von Dienstag bis Donnerstagmorgen diese Anlage fachgerecht demontiert und entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro.

Hinweise auf den Dieb und auf den Verbleib des Stehlguts nimmt die Polizei in Krempe unter der Telefonnummer 04824 / 8719400 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell