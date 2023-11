POL-PIKIR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Pressemeldung vom 25.11.2023, 18:14 Uhr) - Vermisste 56-Jährige

Kirn, Amthofstraße (ots) - Am Freitag, 24.11.2023 gegen 17.30 Uhr wechselt eine 85jährige Fußgängerin auf der Brücke in der Amthofstraße aus Richtung Rechte Hahnenbachstraße kommend in Richtung Schulstraße gehend die Straßenseite. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Die Fußgängerin kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. ...

