Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240314.1 Elmshorn: Versuchtes Tötungsdelikt in Elmshorn

Elmshorn (ots)

Aktuell laufen die Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach einem versuchten Tötungsdelikt an einem 22-Jährigen am gestrigen Abend in Elmshorn.

Gegen 21.15 Uhr kam es in der Straße Schlurrehm zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Im Zuge des Streits erlitt ein 22-jähriger Mann mehrere schwere Stichverletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Geschädigten in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht für ihn derzeit nicht.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nahm die Polizei zwei 20 und 38 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können und die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sollten sich bei der Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell