POL-HS: Mann verletzt neben Fahrrad aufgefunden/ Ersthelfer gesucht

Erkelenz (ots) - Mindestens zwei bislang unbekannte Täter gelangten am 27. März (Mittwoch), gegen 2 Uhr nachts, auf ein Firmengelände an der Gewerbestraße Süd. Dabei wurden sie durch eine Videokamera aufgezeichnet. Sie entwendeten einen weißen Lkw Fiat Ducato Kühltransporter, in dem sich Fleisch und Wurstwaren befanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

