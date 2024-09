POL-WAF: Sassenberg. Schwarzen Skoda Superb beschädigt und geflüchet

Warendorf (ots) - In der Nacht (24./25.9.2024) ereigneten sich in Neubeckum drei Einbrüche. Zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr wurde in die Räume zweier Vereine, die in einem Gebäude auf der Breslauer Straße ansässig sind eingebrochen. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter Geld. Der dritte Einbruch geschah zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr. Hier gingen Unbekannte ein Lokal auf der Spiekerstraße an. Offensichtlich ...

