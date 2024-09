POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Einbruch in Büroräume eines Bauunternehmens

Warendorf (ots) - Drei unbekannte Personen brachen am Mittwoch, 25.9.2024 gegen 2.35 Uhr in eine Tankstelle an der Lange Straße in Diestedde ein. Die Täter packten eine Vielzahl von Zigarettenschachteln in Säcke. Anschließend flüchteten sie samt der Beute mit einem blauen VW Golf in Richtung Sünninghausen. Während der Tatausführung stand ein vierter Mann Schmiere. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann ...

