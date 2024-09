Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Fahrradfahrerin, die am Dientsag, 24.9.2024, 12.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Milter Straße in Warendorf beteiligt war. Ein 69-Jähriger bog mit seinem Pedelec samt angeleinten Hund von der Straße Zwischen den Emsbrücken nach links auf die Milter Straße ab. Um einen Zusammenstoß mit der bei Rotlicht die Milter Straße querenden Fahrradfahrerin zu verhindern, führte der Warendorfer eine Vollbremsung durch. Der Mann stürzte, verletzte sich und das Pedelec wurde beschädigt. Die unbekannte Frau fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu der gesuchten Fahrradfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

