Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach/Frankfurt: Zwei Männer geraten aneinander/Waffe im Spiel?

Kelsterbach/Frankfurt (ots)

Nach einem zunächst verbalen Streit gerieten zwei 41 und 46 Jahre alte Männer am Sonntagabend (16.06.), gegen 20.00 Uhr, in der Reichenberger Straße in Kelsterbach aneinander. Nach Angaben des 41-Jährigen soll ihm sein Kontrahent hierbei eine Langwaffe vorgezeigt haben. Der 46-Jährige stieg anschließend als Beifahrer in ein Fahrzeug und verließ den Ort des Geschehens.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug später in Frankfurt im Bereich "Mainberg" von der Polizei festgestellt. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Beamten zwar ein Messer aber keine Langwaffe. Auch im Rahmen einer späteren Durchsuchung von Räumlichkeiten des Mannes konnte von der Polizei keine Waffe aufgefunden werden. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern derweil an.

