POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Mit Treckeranhänger über Schulrucksack gefahren - Fahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines Treckergespanns, der am Dienstag, 24.9.2024, 14.00 Uhr die Straße Weidbrake in Freckenhorst befuhr. Ein Zehnjähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Weidbrake in Richtung Groneweg. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Schüler von dem Gehweg ab und stürzte zwischen die Reifen eines Treckeranhängers. Der Freckenhorster rettete sich auf den Gehweg. Der Fahrer des Treckers fuhr weiter in Richtung Ortskern. Dabei überrollte der Reifen des Anhängers den Fahrradkorb samt Schulrucksack des auf der Straße liegenden Fahrrads. Dabei wurden hochwertige Gegenstände beschädigt, die sich im Rucksack befanden. Der Treckerfahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

