POL-WAF: Sendenhorst. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines Treckergespanns, der am Dienstag, 24.9.2024, 14.00 Uhr die Straße Weidbrake in Freckenhorst befuhr. Ein Zehnjähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Weidbrake in Richtung Groneweg. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Schüler von dem Gehweg ab und ...

