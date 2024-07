Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Grundschule: Täter entwenden Tresor

Kalkar-Wissel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (14. Juli 2024), 10:30 Uhr und Montag (15. Juli 2024), 08:30 Uhr, kam es an der Dorfstraße in Kalkar zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe einer Grundschule ein und drangen so ins Gebäude ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten einen Tresor und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Am Montag (15. Juli 2024), 10:20 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve, von einer aufmerksamen Zeugin aus Kleve, den Hinweis auf einen aufgefundenen Tresor. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte der Tresor an der Mühlenstraße in Kalkar sichergestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen zum beschriebenen Einbruch und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell