Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rheurdt (ots)

Am Montag, 15.07.2024, gegen 14:40 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrzeugführerin aus Rheurdt mit ihrem roten Audi die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Niederend. Vor ihr fuhr ein Mähdrescher. In Höhe der Moerser Straße bog sie nach links in die Moerser Straße ab. Dabei übersah den auf der Geldernschen Straße entgegenkommenden 31-jährigen Fahrzeugführer aus Moers mit seinem silbernen Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde der Rote Audi zurück auf die ursprüngliche Fahrspur geschleudert und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden LKW aus Bottrop. Der Fahrerin des rote Audis wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen, Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Der silberne Mercedes wurde durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt und kollidierte dadurch noch mit einem Verkehrszeichen, einem Brückengeländer und kam schlussendlich an einem Stromkasten zum Stillstand. Der PKW erlitt ebenfalls einen Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem RTW zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem LKW entstand leichter Sachschaden. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfall-Team aus Essen hinzugezogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell