Emmerich am Rhein (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Montag (15. Juli 2024) gegen 03:30 Uhr in das Schwimmbad am Nollenburger Weg einzubrechen. Die Täter schlugen dazu die Scheibe an einem Fenster an der Ecke Nollenburger Weg / Am Stadion ein. Ohne in das Gebäude zu gelangen, flüchteten die Täter unerkannt. ...

