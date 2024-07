Uedem-Uedemerfeld (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (11. Juli 2024), 19:00 Uhr und Freitag (12. Juli 2024), 09:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit Steinbergen in Uedem zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten eine Tür einer Scheune und drangen so in diese ein. Die Täter durchsuchten die Scheune und entwendeten mehrere Werkzeuge (Schweißgerät sowie ...

