POL-KLE: Emmerich/Kleve - Aufmerksamer Bankmitarbeiter in Kleve verhindert Betrug zum Nachteil einer 79-jährigen Emmericherin

Täter bestellten für das Opfer ein Taxi für die Fahrt zur Bank

Emmerich/Kleve (ots)

Am Montag (08. Juli 2024) wurde eine 79-jährige Emmericherin Opfer eines Betrugsversuches unter der Masche "Falscher Polizeibeamter". Der Täter erklärte der Frau, ihr Neffe habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse jetzt zur Abwendung einer Haft 45.000 Euro zahlen. Von dieser Nachricht und der geschickten telefonischen Gesprächsführung des Täters geschockt glaubte die Frau die Geschichte und gab an, dass sie ihr Konto bei einer Bank in Kleve hätte. Daraufhin schickten die Täter im Hintergrund (das Gespräch wurde weiterhin durch den angeblichen Polizeibeamten gehalten) ein Taxi zu der Frau, mit dem diese nach Kleve fuhr. In der Bank wurde ein Mitarbeiter auf den Sachverhalt aufmerksam und informierte die Frau über einen möglichen Betrugsversuch. Der Täter brach daraufhin das weiterhin laufende Gespräch ab. Anrufe bei ihren Angehörigen beseitigten die letzten Zweifel. Durch die Aufmerksamkeit des Bankmitarbeiters ist der Frau mit Ausnahme der Taxi-Kosten kein Schaden entstanden! (sp)

