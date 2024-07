Geldern (ots) - In der Nacht von Dienstag (9. Juli 2024) auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft an der Issumer Straße ein. Die Täter öffneten auf derzeit nicht bekannte Weise das Schloss der Eingangstür und entnahmen aus der Kasse eine fast vierstellige Summe an Bargeld. Mit der Beute ...

mehr