Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlagen

Posterstein (ots)

Am Freitagvormittag erhielt die Polizei die Meldung, dass sich in der Straße Am Hopfgarten ein Pkw überschlagen hat. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatte sich die Fahrerin (55) bereits selbst aus ihrem Auto befreit. Vermutlich war sie auf der abschüssigen Straße mit dem rechten Vorderrad auf einen am Straßenrand stehenden mobilen Verkehrszeichenträger geraten und hat dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Pkw geriet anschließend gegen einen Hang, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Glück im Unglück hatte die Fahrerin, denn sie blieb bei dem Unfall unverletzt.

