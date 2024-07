Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfallflucht: 8-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Uedem (ots)

Am Mittwoch (10. Juli 2024) kam es gegen 15:50 Uhr an der Mosterstraße in Uedem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 8-jähriger Junge aus Kerken befuhr mit einem Mountainbike die Mosterstraße aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße kommend und damit in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Bodenwelle wurde der Junge, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden in einem blauen Pkw, am Hinterrad seines Mountainbikes touchiert und stürzte. Der Junge, welcher sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu zog, konnte die Fahrt nach kurzer Zeit selbstständig fortsetzen und informierte seine Mutter über den Unfall. Die Mutter des Jungen informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht, welche die Ermittlungen aufgenommen hat und Zeugen sucht. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell