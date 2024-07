Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (9. Juli 2024) kam es in der Zeit von 13:00 Uhr und 20:00 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Mann aus Herne hatte einen grauen VW Golf auf einem Parkplatz an der Örtlichkeit abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Bereich der Beifahrertür feststellen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

