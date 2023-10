Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Einbrecher haben zwei Kindergärten im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

Wegen zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten hat das Kommissariat 41 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Kindergarten im Kollwitzweg kann die Tatzeit zwischen Sonntagmorgen (22.10.) und Montagmorgen (23.10.) eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter hatten dort ein Fenster eingeschlagen und anschließend alles durchwühlt. Wie hoch der Schaden insgesamt ist und was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

In der Kita in der Heidelberger Straße sind Unbekannte zwischen Freitagabend (20.10.) und Montagmorgen (234.10.) gewaltsam in die Räumlichkeiten eingebrochen und entwendeten elektronische Geräte und Werkzeug. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und bittet unter der Rufnummer 06105/4006-0 um Hinweise.

