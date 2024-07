Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Mehrere Wertgegenstände entwendet

Geldern-Veert (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (9. Juli 2024), 09:00 Uhr und Mittwoch (10. Juli 2024), 17:00 Uhr kam es an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Dieses durchsuchten Sie und entwendeten einen Tresor, in welchem sich zum Tatzeitpunkt u.a. ein Reisepass sowie ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag befunden hatten.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell