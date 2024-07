Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf - Verkehrsunfall

Suzuki prallt frontal gegen Baum

75-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch (10. Juli 2024) gegen 15:45 Uhr wurde der 75-jährige Fahrer eines Suzuki SX4 schwer verletzt. Der 75-Jährige fuhr die Kalkarer Straße aus Richtung Lindchen kommend in Richtung Goch, als er hinter der Friedensstraße aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall zog sich der Gocher schwere Verletzungen zu und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Dort bestätigte sich die zunächst angenommenen Lebensgefahr nicht. Der Suzuki wurde sehr stark beschädigt und abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme Team aus Kleve hinzugezogen. Weiterhin war der polizeiliche Opferschutz im Einsatz, um die Angehörigen des Fahrers zu informieren und zu betreuen.(as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell