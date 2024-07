Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrzeug beschädigt: Unbekannter Verkehrsteilnehmender begeht Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (9. Juli 2024) kam es zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr an der Marktstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde die graue Mercedes B-Klasse, welche auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt gewesen war, einer 32-jährigen Frau aus Kevelaer beschädigt. Die Frau stellte die Beschädigungen am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite fest und sucht die Polizeiwache in Kevelaer auf. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell