Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Scheune: Täter entwenden Werkzeuge

Uedem-Uedemerfeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (11. Juli 2024), 19:00 Uhr und Freitag (12. Juli 2024), 09:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit Steinbergen in Uedem zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten eine Tür einer Scheune und drangen so in diese ein. Die Täter durchsuchten die Scheune und entwendeten mehrere Werkzeuge (Schweißgerät sowie zwei Winkelschleifer), bevor Sie sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten.

Zu einem versuchten Diebstahl kam es an der Örtlichkeit Steinbergen zwischen Donnerstag (11. Juli 2024), 19:00 Uhr und Freitag (12. Juli 2024), 07:10 Uhr. Dort drangen unbekannte Täter in einen Stall ein und beschädigten einen Bewegungsmelder. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand aber nichts. Ob die beiden zuvor beschriebenen Sachverhalte in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell