POL-NI: Heemsen- Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht einen Verkehrsunfall und wird schwer verletzt

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 16:00 Uhr eine rote Handtasche aus einem PKW Kia. Der Kia einer 85-Jährigen stand auf einem Parkplatz an der Verdener Landstraße in Nienburg. In der roten Handtasche befand sich eine rote Geldbörse, in welcher sich diverse Karten und eine geringe Menge Bargeld befanden. Die Polizei Nienburg leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder ...

