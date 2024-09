Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mehrere Einbrüche in der Nacht

Warendorf (ots)

In der Nacht (24./25.9.2024) ereigneten sich in Neubeckum drei Einbrüche.

Zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr wurde in die Räume zweier Vereine, die in einem Gebäude auf der Breslauer Straße ansässig sind eingebrochen. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter Geld.

Der dritte Einbruch geschah zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr. Hier gingen Unbekannte ein Lokal auf der Spiekerstraße an. Offensichtlich wurde nichts gestohlen.

Wer hat zur Nachtzeit in Neubeckum verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell