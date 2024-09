Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher richten Wasserschaden in Schule an

Wipperfürth (ots)

In der Straße "Am Mühlenberg" sind Unbekannte in die Realschule eingebrochen, haben dort die Schulbücherei durchwühlt, eine Wand beschmiert sowie einen Computer gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag (13. September), 6:50 Uhr. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, um in die Schule zu gelangen. Die Täter verstopften zudem ein Waschbecken und ließen das Wasser laufen. Der dadurch entstandene Schaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

