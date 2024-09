POL-PDPS: Beschädigte Gartenhütte Am Gottelsberg

Pirmasens (ots) - Wie jetzt erst bekannt wurde beschädigte ein Unbekannter zwischen dem 19.08. - 28.08.2024 einen Pkw einer 66-jährigen Frau aus Petersberg, welcher in der Johannesstraße in Pirmasens abgestellt war. Der Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite auf der kompletten Länge. Zudem wurde die HU-Plakette am Kennzeichen vollständig abgekratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der ...

