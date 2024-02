POL-K: 240227-5-K Polizisten stellen mutmaßlichen Dieb in ihrer Freizeit - Haftrichter

Köln (ots) - Dank des Hinweises eines Zeugen (19) hat die Polizei Köln in der Nacht auf Dienstag (27. Februar) einen mutmaßlichen Dieb (33) in Köln-Mülheim festgenommen. Der 19-Jährige hatte gegen 0.15 Uhr zwei Männer in der Brügelmannstraße dabei beobachtet, wie diese die Scheiben von zwei am Straßenrand ...

mehr