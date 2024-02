Polizei Köln

POL-K: 240227-3-K Kind auf Tretroller angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag (23. Februar) in Köln-Nippes mit einer 10-jährigen Tretrollerfahrerin fahndet die Polizei Köln nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin. Das unbekannte Fahrzeug habe das Kind gegen 12.50 Uhr an einer Kreuzung zwischen der Bülowstraße und der Niehler Straße beim Linksabbiegen mit der linken Fahrzeugseite getroffen und sei anschließend in unbekannte Richtung davongefahren. Die 10-Jährige klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Knie.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, zur Unfallörtlichkeit sowie zu Insassen des Autos nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/kk)

