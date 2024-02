Polizei Köln

POL-K: 240227-1-K 4-Jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Ein 4-jähriges Mädchen ist am Montagnachmittag (26. Februar) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Wahn schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie gegen 15.30 Uhr zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Straße "Im Lochgarten" gelaufen sein. Trotz Ausweichmanöver soll eine Hyundai-Fahrerin (32) das Mädchen mit der Stoßstange touchiert und auf die Motorhaube aufgeladen haben. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (ja/kk)

