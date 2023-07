Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vandalismus an leerstehendem Gebäude

Hartenfels (ots)

Am 14.7.2023 wurde der Polizei Montabaur gemeldet, dass eine leerstehende Tankstelle in der Franz-Huf-Straße in Hartenfels durch bislang unbekannte Täter erheblich verwüstet wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sämtliche Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Im Inneren des Gebäudes wurden alle Einrichtungsgegenstände zerstört. Zudem konnten mehrere Graffiti an der Fassade festgestellt werden. Der Tatzeitraum konnte auf die letzte Woche eingegrenzt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell