Polizei Köln

POL-K: 240227-2-K Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug - Tatverdächtiger dank Zeugen festgenommen

Köln (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen (19) hat die Polizei Köln in der Nacht auf Dienstag (27. Februar) einen mutmaßlichen Dieb (33) in Köln-Mülheim festgenommen. Der 19-Jährige hatte gegen 0.15 Uhr zwei Männer in der Brügelmannstraße dabei beobachtet, wie diese die Scheiben von zwei am Straßenrand abgestellten Autos eingeschlagen und aus dem Handwerkerfahrzeug Werkzeuge herausgenommen hatten. Anschließend folgte er den beiden Tatverdächtigen und alarmierte zeitgleich die Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten den 33-Jährigen in der Ferdinandstraße. Nach der anderen unbekannten Person wird gefahndet. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen machen können, werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (ph/kk)

