Polizei Köln

POL-K: 240227-4-K Stadtbahn mit Steinen beworfen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach der Beschädigung zweier Stadtbahnen am späten Montagabend (26. Februar) durch Steine im Stadtteil Holweide sucht die Polizei Zeugen.

Nach derzeitigem Stand wurde die Fahrerin der Linie 18 in Richtung Thielenbruch gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle "Dellbrücker Hauptstraße" von Fahrgästen darauf hingewiesen, dass Unbekannte zwischen den Haltestellen Neufelder Straße und Dellbrücker Mauspfad mit einem faustgroßen Stein eine Scheibe am hinteren Waggon eingeworfen hätten. Bei einer in entgegengesetzte Richtung fahrenden Bahn wurde zur selben Zeit in Höhe der Haltestelle "Maria-Himmelfahrt-Straße" eine Scheibe auf der rechten Seite durch einen Stein beschädigt. Den im Inneren gefundenen Stein stellten die Polizisten sicher.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen können, insbesondere die Fahrgäste, die die in Richtung Thielenbruch fahrende Bahnfahrerin angesprochen hatten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/kk)

