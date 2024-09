Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Ein 61-jähriger Mann aus Lemberg parkte seinen Pkw am Mittwoch, den 04.09.2024 auf dem Parkplatz der Waldgaststätte "Ad Astra" in Pirmasens. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts gegen das Fahrzeugheck des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen konnte bei dem geflüchteten silberfarbenen Pkw das Kennzeichenfragment PS - D ablesen. Der Fahrer des geflüchteten Pkw sei laut Zeugenangaben ein älterer Mann mit Brille gewesen. Am Pkw des Geschädigten entstand am Heck ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

