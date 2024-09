Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge/Zeugen gesucht

Hauenstein (ots)

Vermutlich am Kerwe-Wochenende, im Zeitraum von Freitag, 30.08.2024, 20.00 Uhr bis Montag, 02.09.2024, 06.00 Uhr wurden in der Prälat-Sommer-Straße durch bislang unbekannte Täter sieben PKW beschädigt, welche dort zum Parken abgestellt waren. Alle PKW wiesen auf der Beifahrerseite Lackkratzer auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3500.- Euro. Die Sachbeschädigungen wurden am gestrigen Tag bei der Polizeiinspektion Dahn angezeigt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

