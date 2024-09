POL-PDPS: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Lemberg (ots) - Eine 16jährige Motorradfahrerin aus Ruppertsweiler befuhr am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, die L 486 aus Richtung Lemberg in Fahrtrichtung Salzwoog. In einer Rechtskurve kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein dunkler 1er BMW entgegen. Bei dem folgenden Ausweichmanöver geriet sie in den Grünstreifen und stürzte mit ihrem Motorrad. Sie wurde hierbei verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von ...

mehr