POL-DO: Diensthund Jack stellt Dieb - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0677 Nach einer räuberischen Erpressung am Donnerstagabend (18. Juli) in Lünen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Zeugenangaben zufolge klingelte ein bislang unbekannter Mann gegen 22:20 Uhr am Verkaufsfenster eines Kiosks in der Gustav-Sybrecht-Straße. Als der 57-jährige Inhaber (wohnhaft in Lünen) das Fenster öffnete, forderte der Unbekannte direkt die Herausgabe der Kasseneinnahmen. ...

