POL-DO: Autofahrer erfasst eine 7-Jährige auf der Westerfilder Straße - Kind leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0672 Nach einem Raub sowie einer sexuellen Belästigung am Dienstagabend (16. Juli) in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten eigenen Angaben zufolge ging eine junge Frau gegen 20 Uhr gerade vom Platz von Rostow am Don in Richtung der dortigen U-Bahnhaltestelle, als ein bislang unbekannter Mann sie im Bereich der ...

mehr