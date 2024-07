Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberische Erpressung in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung am Donnerstagabend (18. Juli) in Lünen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ersten Zeugenangaben zufolge klingelte ein bislang unbekannter Mann gegen 22:20 Uhr am Verkaufsfenster eines Kiosks in der Gustav-Sybrecht-Straße. Als der 57-jährige Inhaber (wohnhaft in Lünen) das Fenster öffnete, forderte der Unbekannte direkt die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Der 57-Jährige verneinte dies. Daraufhin sprühte der Unbekannte ihm direkt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Statur - ca. 17 bis 20 Jahre alt - blonde Haare - grünes T-Shirt

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

