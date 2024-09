POL-PDPS: Bundesstraße 10/Fahren unter Drogeneinfluss

Hauenstein (ots) - Vermutlich am Kerwe-Wochenende, im Zeitraum von Freitag, 30.08.2024, 20.00 Uhr bis Montag, 02.09.2024, 06.00 Uhr wurden in der Prälat-Sommer-Straße durch bislang unbekannte Täter sieben PKW beschädigt, welche dort zum Parken abgestellt waren. Alle PKW wiesen auf der Beifahrerseite Lackkratzer auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3500.- Euro. Die Sachbeschädigungen wurden am gestrigen Tag ...

mehr