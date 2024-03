Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 24jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Rießnerstraße, aus Richtung Buttelstedter Straße kommend. Im Bereich der Grundstücksausfahrt Rießnerstraße 11 war zu diesem Zeitpunkt eine 86jährige Weimarerin im Begriff, mit ihrem Seat auf die Rießnerstraße aufzufahren, so dass es zur Kollision beider Beteiligter kam. Der Radfahrer wurde leicht am Bein verletzt wurde. Am Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden, am Seat entstand unfallbedingter Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zum Unfallhergang machten beide Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben. Um eine mögliche Unfallursache klären zu können sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell